Уиггинс пропускает матчи Голден Стэйт по "серьезным семейным причинам"
Форвард Голден Стэйт Эндрю Уиггинс пропустил последние шесть матчей своей команды по "серьезным семейным причинам".
Как сообщает Golden State of Mind, генменеджер "воинов" Боб Майерс во время недавнего интервью рассказал о ситуации вокруг баскетболиста.
По его словам, Уорриорз с уважением предоставили Уиггинсу время и свободу, в которых он нуждается, поскольку он продолжает заниматься нераскрытым личным делом. Майерс не считает, что 28-летний игрок будет долго отсутствовать.
"Я не думаю, что это то, что кто-то планирует", — сказал Майерс. "Но мы оставим это на своем месте. Это не ожидание. Вы спрашиваете, может ли он оставаться вне игры долгое-долгое время? Я не думаю, что это произойдет".
"Я собираюсь оставить это в покое. Надеюсь, когда он вернется, он скажет по этому поводу все, что захочет - это его личная жизнь. Но я не думаю, что он будет многословен".
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В нынешнем сезоне до вынужденного перерыва Эндрю Уиггинс провел 37 матчей, в которых в среднем набирал 17.1 очка, 5.0 подбора и 2.3 передачи.