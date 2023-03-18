Джордан собирается продать часть своих акций Шарлотт

При этом Эм Джей хочет остаться миноритарным владельцем Хорнетс.

Владелец Шарлотт Майкл Джордан ведет переговоры о продаже контрольного пакета акций франшизы группе, возглавляемой миноритарным владельцем Хорнетс Гейбом Плоткиным и миноритарным владельцем Атланты Риком Шналлом, сообщает ESPN.

По информации источника, сделка не считается неизбежной, но существует высокая вероятность того, что вскоре величайший игрок НБА продаст большую часть своих акций. Ожидается, что Джордан останется с миноритарным пакетом акций франшизы.

Майкл Джордан, шестикратный чемпион НБА и пятикратный MVP, на данный момент является единственным чернокожим владельцем команды НБА. В 2010 году он приобрел контрольный пакет акций Шарлотт за 275 миллионов долларов.

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В 2020 году 60-летняя легенда продала значительный миноритарный пакет акций Плоткину и Дэниелу Сундхейму, основателю и главному инвестиционному директору D1 Capital.