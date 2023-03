Адетокумбо стал лидером Милуоки по количеству матчей в составе

The most games played in a Bucks uniform. Congrats Giannis on passing Junior Bridgeman as the franchise leader for most games played with 712 games. @moetchandon | #MoetMoment pic.twitter.com/wq3rMWSDy5

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...