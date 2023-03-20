Адетокумбо стал лидером Милуоки по количеству матчей в составе
Яннис Адетокумбо пополнил список избранных.
В ночь с воскресенья на понедельник Милуоки обыграл Торонто (118:111).
Лидер Милуоки Яннис Адетокумбо вышел в составе команды на поединок. Для звездного грека данный матч стал 712-м в составе Бакс.
Примечательно, что 28-летний баскетболист вышел на первое место по количеству матчей в составе клуба.
Адетокумбо превзошел рекорд Джуниора Бриджмена.
The most games played in a Bucks uniform.— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 20, 2023
Congrats Giannis on passing Junior Bridgeman as the franchise leader for most games played with 712 games. @moetchandon | #MoetMoment pic.twitter.com/wq3rMWSDy5
Напомним, Яннис был выбран Милуоки на драфте-2013 под номером 13. За это время он помог команде стать чемпионом НБА в 2021 году.
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