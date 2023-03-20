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Баскетбол

Адетокумбо стал лидером Милуоки по количеству матчей в составе

Яннис Адетокумбо пополнил список избранных.
Сегодня, 15:45
Яннис Адетокумбо / Getty Images
Яннис Адетокумбо / Getty Images

В ночь с воскресенья на понедельник Милуоки обыграл Торонто (118:111).

Лидер Милуоки Яннис Адетокумбо вышел в составе команды на поединок. Для звездного грека данный матч стал 712-м в составе Бакс.

Примечательно, что 28-летний баскетболист вышел на первое место по количеству матчей в составе клуба.

Адетокумбо превзошел рекорд Джуниора Бриджмена.

Напомним, Яннис был выбран Милуоки на драфте-2013 под номером 13. За это время он помог команде стать чемпионом НБА в 2021 году.

Отметим, на ISPORT.ua доступно видео лучших моментов дня.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Яннис Адетокумбо

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