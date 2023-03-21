Ушел из жизни двукратный чемпион НБА в составе Никс

Двукратный чемпион НБА в составе Никс Уиллис Рид ушел из жизни в возрасте 80 лет, сообщает ESPN.

Рид провел в НБА 10 сезонов (с 1964 по 1974 года) и все в майке Нью-Йорка, вместе с которым в 1970 и 1973 годах стал чемпионом. 21 октября 1976 года Нью-Йорк вывел из обращения его девятнадцатый номер.

Играя на позиции центрового, он один раз признавался MVP НБА (1970), дважды - MVP Финала (1970, 1973), пять раз попадал в символическую сборную по итогам регулярного сезона, семь раз вызывался на Матч всех звезд, а в 1970 году стал MVP Матча звезд.

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Спустя три года после завершения карьеры Уиллис Рид возглавил Никс, откуда ушел спустя 14 игр второго сезона. Затем последовали четыре года в Университете Крейтона из NCAA.

Несколько лет он провел в качестве ассистента тренера в Атланте и Сакраменто, после чего вернулся к самостоятельной тренерской деятельности в Нью-Джерси. Проведя во главе Джетс сезон-1988/89, Рид перебрался на должности генерального менеджера и президента по баскетбольным операциям команды.