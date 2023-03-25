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Баскетбол

У Симмонса очередные проблемы со спиной

Вполне возможно, что для звезды Бруклина этот регулярный сезон подошел к концу.
Сегодня, 00:55
Бен Симмонс / Getty Images
Бен Симмонс / Getty Images

Плохие новости для всех оставшихся после обменов Кайри Ирвинга и Кевина Дюранта фанатов Бруклина.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Бен Симмонс получил очередную травму - на этот раз у него вновь проблемы со спиной.

По информации источника, у 26-летнего баскетболиста диагностировали защемление нерва. Он выбыл из заявки команды на ближайшие матчи, менеджмент Нетс определяет лучший вариант лечения.

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Стоит отметить, что Симмонс пропустил последние 15 матчей из-за травмы колена.

В нынешнем сезоне Бен Симмонс принял участие в 42 играх регулярки НБА, в которых в среднем набирал 6.9 очка, 6.3 подбора и 6.1 ассиста при 56.6% реализации с игры и 43.9% реализации штрафных.

На данный момент Бруклин занимает седьмое место Восточной конференции, которое позволит команде выступить в турнире плей-ин.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бруклин Нетс Бен Симмонс

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