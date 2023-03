У Симмонса очередные проблемы со спиной

Плохие новости для всех оставшихся после обменов Кайри Ирвинга и Кевина Дюранта фанатов Бруклина.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Бен Симмонс получил очередную травму - на этот раз у него вновь проблемы со спиной.

По информации источника, у 26-летнего баскетболиста диагностировали защемление нерва. Он выбыл из заявки команды на ближайшие матчи, менеджмент Нетс определяет лучший вариант лечения.

Nets say Ben Simmons now has nerve impingement in his back and will remain out of action while sides determine best course of treatment.