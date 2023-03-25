У Симмонса очередные проблемы со спиной

Вполне возможно, что для звезды Бруклина этот регулярный сезон подошел к концу.

Плохие новости для всех оставшихся после обменов Кайри Ирвинга и Кевина Дюранта фанатов Бруклина.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Бен Симмонс получил очередную травму - на этот раз у него вновь проблемы со спиной.

По информации источника, у 26-летнего баскетболиста диагностировали защемление нерва. Он выбыл из заявки команды на ближайшие матчи, менеджмент Нетс определяет лучший вариант лечения.

Nets say Ben Simmons now has nerve impingement in his back and will remain out of action while sides determine best course of treatment. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 24, 2023

Читай также: Клипперс могут остаться без тренера по окончанию этого сезона

Стоит отметить, что Симмонс пропустил последние 15 матчей из-за травмы колена.

В нынешнем сезоне Бен Симмонс принял участие в 42 играх регулярки НБА, в которых в среднем набирал 6.9 очка, 6.3 подбора и 6.1 ассиста при 56.6% реализации с игры и 43.9% реализации штрафных.

На данный момент Бруклин занимает седьмое место Восточной конференции, которое позволит команде выступить в турнире плей-ин.