НБА оштрафовала Дончича за жест в адрес судей, намекающий на их подкуп

Словенец, мягко говоря, был недоволен действиями арбитров в матче против Голден Стэйт.

Звезда Далласа Лука Дончич был оштрафован на 35 тысяч долларов за "неуместный и непрофессиональный жест по отношению к официальному лицу игры", сообщает официальный сайт НБА.

Эпизод произошел в недавнем матче против Голден Стэйт, который Маверикс проиграли со счетом 125:127.

За несколько секунд до конца четвертой четверти при счете 122:125 в пользу "воинов" 24-летний баскетболист попытался забросить из-под кольца, однако под сопротивлением со стороны Дрэймонда Грина он промахнулся.

После того, как Уорриорз забрали подбор и забросили два штрафных, словенская суперзвезда показала в сторону судей жест, намекающий на то, что они были куплены.

Источник: скриншот

Luka Doncic made the ‘money’ sign on the referees following the late no-call against the Warriors 😳🤌🏻



pic.twitter.com/aXDcZaBKHl — BasketNews (@BasketNews_com) March 23, 2023

Напомним, что Лука Дончич выразил свое разочарование, намекнув на небаскетбольные проблемы.