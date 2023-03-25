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Баскетбол

НБА оштрафовала Дончича за жест в адрес судей, намекающий на их подкуп

Словенец, мягко говоря, был недоволен действиями арбитров в матче против Голден Стэйт.
Сегодня, 19:13
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

Звезда Далласа Лука Дончич был оштрафован на 35 тысяч долларов за "неуместный и непрофессиональный жест по отношению к официальному лицу игры", сообщает официальный сайт НБА.

Эпизод произошел в недавнем матче против Голден Стэйт, который Маверикс проиграли со счетом 125:127.

За несколько секунд до конца четвертой четверти при счете 122:125 в пользу "воинов" 24-летний баскетболист попытался забросить из-под кольца, однако под сопротивлением со стороны Дрэймонда Грина он промахнулся.

После того, как Уорриорз забрали подбор и забросили два штрафных, словенская суперзвезда показала в сторону судей жест, намекающий на то, что они были куплены.

Источник: скриншот

Напомним, что Лука Дончич выразил свое разочарование, намекнув на небаскетбольные проблемы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даллас Маверикс Лука Дончич

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