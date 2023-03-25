НБА оштрафовала Дончича за жест в адрес судей, намекающий на их подкуп
Звезда Далласа Лука Дончич был оштрафован на 35 тысяч долларов за "неуместный и непрофессиональный жест по отношению к официальному лицу игры", сообщает официальный сайт НБА.
Эпизод произошел в недавнем матче против Голден Стэйт, который Маверикс проиграли со счетом 125:127.
За несколько секунд до конца четвертой четверти при счете 122:125 в пользу "воинов" 24-летний баскетболист попытался забросить из-под кольца, однако под сопротивлением со стороны Дрэймонда Грина он промахнулся.
После того, как Уорриорз забрали подбор и забросили два штрафных, словенская суперзвезда показала в сторону судей жест, намекающий на то, что они были куплены.
Luka Doncic made the ‘money’ sign on the referees following the late no-call against the Warriors 😳🤌🏻— BasketNews (@BasketNews_com) March 23, 2023
pic.twitter.com/aXDcZaBKHl
Напомним, что Лука Дончич выразил свое разочарование, намекнув на небаскетбольные проблемы.