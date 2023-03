Портленд собирается вывести Лилларда из игры на остаток сезона

Портленд собирается вывести Дэмиана Лилларда из ротации на оставшуюся часть сезона-2022/23, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Подобное решение будет связано с тем, что Трэйл Блэйзерс за девять матчей до конца регулярного сезона практически потеряли шансы на попадание в зону плей-ин.

Поэтому команда примет решение не рисковать здоровьем 32-летнего разыгрывающего и уберет его из состава.

Sources: The Portland Trail Blazers are leaning toward shutting down All-Star Damian Lillard for the season's final nine games. The franchise is seriously considering taking precautions as Lillard deals with calf injury and the team is 3.5 games out of Play-In Tournament race.