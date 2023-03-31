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Баскетбол

Главная звезда Никс пропустит остаток регулярного сезона

Джулиус Рэндл рискует пропустить начало плей-офф, куда его команда должна заползти и без него.
Сегодня, 17:17
Джулиус Рэндл / Getty Images
Джулиус Рэндл / Getty Images

Форвард Нью-Йорка Джулиус Рэндл будет повторно обследован через две недели после травмы левой лодыжки, сообщает The Athletic.

Двукратный участник Матча всех звезд травмировал голеностоп в поединке с Майами (101:92) 30 марта. 

Рэндл боролся за подбор с Бэмом Адебайо, после чего подвернул лодыжку. Пробив два штрафных броска, 28-летний баскетболист хромая покинул площадку.

В нынешнем сезоне Джулиус Рэндл набирает в среднем 25.4 очка, 10.0 подбора и 4.1 передачи.

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На данный момент Никс занимают пятое место в таблице Восточной конференции, имея баланс побед 44-33. За пять игр до конца регулярного сезона Нью-Йорку будет достаточно выиграть одну игру, чтобы гарантировать себе место в плей-офф.

Напомним, что Алексей Лень помог Сакраменто прервать 16-летнюю серию без выхода в постсезон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нью-Йорк Никс Джулиус Рэндл

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