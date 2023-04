ЛеБрон в очередной раз установил рекорд НБА

Лейкерс в рамках регулярного сезона НБА на выезде разгромили Хьюстон со счетом 134:109.

Вторым лучшим игроком "озерников" после Энтони Дэвиса стал ЛеБрон Джеймс, сделавший трипл-дабл из 18 очков, 10 подборов и 11 передач.

Для 38-летнего форварда этот трипл-дабл стал вторым в нынешнем сезоне. Как сообщает ESPN Stats & Info, "Король" стал первым игроком в истории НБА, который в возрасте 38 лет и старше сделал несколько трипл-даблов за один сезон.

LeBron James had his second triple-double of the season against the Rockets. He's the first player in NBA history with multiple triple-doubles at age 38 or older.



Everyone else in NBA history has done it three times combined at that age. pic.twitter.com/H6iPfXnG9r