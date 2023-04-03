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Баскетбол

ЛеБрон в очередной раз установил рекорд НБА

"Король" делает все, чтобы затащить Лейкерс в постсезон.
Сегодня, 18:48
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Лейкерс в рамках регулярного сезона НБА на выезде разгромили Хьюстон со счетом 134:109.

Вторым лучшим игроком "озерников" после Энтони Дэвиса стал ЛеБрон Джеймс, сделавший трипл-дабл из 18 очков, 10 подборов и 11 передач.

Для 38-летнего форварда этот трипл-дабл стал вторым в нынешнем сезоне. Как сообщает ESPN Stats & Info, "Король" стал первым игроком в истории НБА, который в возрасте 38 лет и старше сделал несколько трипл-даблов за один сезон.

Примечательно, что у всех остальных игроков в сумме всего три трипл-дабла в таком возрасте.

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Благодаря этой победе команда из Лос-Анджелеса теперь делит седьмое место Западной конференции с Новым Орлеаном. До конца регулярки "пурпурно-золотые" сыграют с Клипперс, Финиксом и дважды с Ютой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

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