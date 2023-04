Митчелл попал в элитную компанию игроков, набрав 40+ очков в четвертой игре подряд

Donovan Mitchell is only the 4th player over the last 25 seasons to record 4 straight 40+ point games. He joins: James Harden (2018-19) Russell Westbrook (2016-17) Kobe Bryant (6 different times) pic.twitter.com/JlZ1u6Bhpv

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...