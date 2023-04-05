Митчелл попал в элитную компанию игроков, набрав 40+ очков в четвертой игре подряд
Кливленд гарантировал себе четвертое место по итогам регулярного сезона, обыграв на выезде Орландо со счетом 117:113.
Лучшим игроком встречи стал защитник Кавальерс Донован Митчелл, набравший линию из 43 очков, 5 подборов и 4 ассистов.
Для 26-летнего баскетболиста эта игра стала четвертой подряд, в которой он набрал 40+ очков, что позволило ему стать лишь четвертым игроком за последние 25 лет, который добился подобного успеха, сообщает NBA History.
До него такой серией могли похвастаться Джеймс Харден (2018/19), Расселл Уэстбрук (2016/17) и Коби Брайант (6 раз).
Donovan Mitchell is only the 4th player over the last 25 seasons to record 4 straight 40+ point games. He joins:— NBA History (@NBAHistory) April 5, 2023
James Harden (2018-19)
Russell Westbrook (2016-17)
Kobe Bryant (6 different times) pic.twitter.com/JlZ1u6Bhpv
Ранее стало известно, что Сакраменто впервые с 2003 года сумел стать победителем Тихоокеанского дивизиона.