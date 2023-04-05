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Баскетбол

Митчелл попал в элитную компанию игроков, набрав 40+ очков в четвертой игре подряд

Теперь вопрос заключается в том, сможет ли Донован набрать 40+ очков в следующем матче.
Сегодня, 16:02
Донован Митчелл / Getty Images
Донован Митчелл / Getty Images

Кливленд гарантировал себе четвертое место по итогам регулярного сезона, обыграв на выезде Орландо со счетом 117:113.

Лучшим игроком встречи стал защитник Кавальерс Донован Митчелл, набравший линию из 43 очков, 5 подборов и 4 ассистов.

Для 26-летнего баскетболиста эта игра стала четвертой подряд, в которой он набрал 40+ очков, что позволило ему стать лишь четвертым игроком за последние 25 лет, который добился подобного успеха, сообщает NBA History.

До него такой серией могли похвастаться Джеймс Харден (2018/19), Расселл Уэстбрук (2016/17) и Коби Брайант (6 раз).

Ранее стало известно, что Сакраменто впервые с 2003 года сумел стать победителем Тихоокеанского дивизиона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кливленд Кавальерс Донован Митчелл

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