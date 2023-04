Уэстбрук - о Дюранте: Почему все думают, что у нас с ним какие-то проблемы?

Когда-то Расселл Уэстбрук и Кевин Дюрант в составе Оклахомы вместе боролись за чемпионство НБА. Однако после неудачной попытки и нескольких лет проб и ошибок их пути разошлись: Расселл остался в Тандер, а Кевин присоединился к чемпионскому Голден Стэйт.

В рамках плей-офф сезона-2022/23 их пути вновь пересекутся: Расти и его Клипперс сыграют с Дюрантом и его Финиксом. Сам Уэстбрук считает это противостояние чем-то обычным, однако он не знает, почему люди до сих пор считают, что между ними есть какая-то вражда.

"Для меня это будет что-то нормальное", - цитирует Расселла Sports Illustrated. "Я думаю, что люди все еще думают, что между нами есть какая-то вражда или что-то в этом роде. Это не так".

"У меня нет ничего, кроме уважения к нему и тому, что он сделал в своей карьере. Рад видеть, что он восстановился после травмы".

Russell Westbrook on facing Kevin Durant:



"It'll be normal for me. I think people still think there's some beef or something. There's no beef. I got not hing but respect for him and things he's done with his career. Happy to see him back from injury."



