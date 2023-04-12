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Баскетбол

Уэстбрук - о Дюранте: Почему все думают, что у нас с ним какие-то проблемы?

Расти готовится к будущей встрече со своим бывшим напарником по Оклахоме.
Вчера, 22:50
Расселл Уэстбрук и Кевин Дюрант / Getty Images
Расселл Уэстбрук и Кевин Дюрант / Getty Images

Когда-то Расселл Уэстбрук и Кевин Дюрант в составе Оклахомы вместе боролись за чемпионство НБА. Однако после неудачной попытки и нескольких лет проб и ошибок их пути разошлись: Расселл остался в Тандер, а Кевин присоединился к чемпионскому Голден Стэйт.

В рамках плей-офф сезона-2022/23 их пути вновь пересекутся: Расти и его Клипперс сыграют с Дюрантом и его Финиксом. Сам Уэстбрук считает это противостояние чем-то обычным, однако он не знает, почему люди до сих пор считают, что между ними есть какая-то вражда.

"Для меня это будет что-то нормальное", - цитирует Расселла Sports Illustrated. "Я думаю, что люди все еще думают, что между нами есть какая-то вражда или что-то в этом роде. Это не так".

"У меня нет ничего, кроме уважения к нему и тому, что он сделал в своей карьере. Рад видеть, что он восстановился после травмы".

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Стоит отметить, что за все годы после ухода Дюранта из Оклахомы, они с Уэстбруком ни разу не встречались на одном паркете в матче постсезона - их первая встреча состоится в ночь на понедельник, 17 апреля.

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