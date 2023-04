Морант рискует пропустить второй матч плей-офф против Лейкерс

Участие лидера Мемфиса Джа Моранта во втором матче плей-офф первого раунда Западной конференции против Лейкерс находится под серьезным вопросом.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Морант испытывает боли в травмированной руке. Команда сделала рентгеновский снимок руки Джа, на котором не был выявлен перелом.

По информации источника, Морант оценил боль в руке на 10 из 10. Поэтому его возможность сыграть во втором матче серии против Лос-Анджелеса станет известна лишь перед самим поединком.

No breaks or fractures in Grizzlies star Ja Morant's right hand, sources say. His status remains up in air for Game 2 vs. Lakers with what's believed to be a significant pain tolerance injury. Reporting from Run It Back on @FanDuelTV: pic.twitter.com/MKqhnPamfY