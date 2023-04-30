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Баскетбол

Кливленд не станет увольнять тренера после неудачного плей-офф

Джей Би Бикерстафф продолжит свою работу во главе Кавальерс, несмотря на неожиданно быстрый вылет от Нью-Йорка.
Сегодня, 15:17
Джей Би Бикерстафф / Getty Images
Джей Би Бикерстафф / Getty Images

Главный тренер Кливленда Джей Би Бикерстафф не потеряет свою работу после того, как его команда вылетела от Нью-Йорка со счетом 1-4 в первом раунде плей-офф Восточной конференции.

Об этом заявил президент по баскетбольным операциям Кавальерс Коби Альтман.

"Прекращайте эти спекуляции. Он наш главный тренер и у нас есть большая поддержка и уважение к работе, которую он проделал", - цитирует Альтмана ESPN.

Кливленд вышел в постсезон впервые с того момента, как пять лет назад команду покинул ЛеБрон Джеймс.

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Бикерстаффа критиковали за его стратегию, а также за то, что его команда выглядела подавленной и помыкаемой в матчах с Никс. Досрочный вылет, а также история необдуманных действий команды вызвали предположения о смене тренера.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

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