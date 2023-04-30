Эмбиид пропустит первый матч полуфинальной серии против Бостона

Главный тренер Филадельфии Док Риверс заявил, что звезда 76-х Джоэл Эмбиид с высокой долей вероятности пропустит первый матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции против Бостона.

При этом Риверс намекнул, что 29-летний бигмен может пропустить больше, чем один матч.

"Последних новостей нет. Очевидно, врачи обследовали его - он сегодня ничего не делал", - цитирует Риверса ESPN.

"Я скажу так: если бы я делал ставки, я бы, вероятно, сказал, что он не сыграет по крайней мере в первой игре".

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Джоэл Эмбиид получил растяжение колена в третьем матче серии против Бруклина. С того момента прошло уже девять дней. Первая игра против Бостона пройдет в ночь на вторник, 2 мая.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.