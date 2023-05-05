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Баскетбол

Дончич оплатит похороны всех жертв теракта в белградской школе

Словенец готов помочь всем, кто пострадал в результате массовой стрельбы.
Сегодня, 18:06
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

После массовой стрельбы в начальной школе в Белграде, в результате которой погибли восемь детей и охранник, звезда Далласа Лука Дончич обязался оплатить похороны и психологическую помощь одноклассникам и сотрудникам, сообщает ESPN.

Дончич имеет тесные семейные связи с сербской столицей, включая бабушку, тетю, дядю и двоюродного брата, которые живут в этом городе. Его отец, Саша, родом из Сербии.

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Ожидается, что словенец в сотрудничестве с другими игроками НБА, у которых есть балканские корни, поможет в ликвидации последствий трагедии.

"Я убит горем в связи с трагической стрельбой в школе в Сербии и гибелью жизней, в том числе невинных школьников", — заявил Лука в своем заявлении. "Мои мысли с семьями и всем сообществом, пострадавшим от этой трагедии".

Дончич также сообщил, что через свой фонд он изучает как немедленные, так и долгосрочные способы поддержки учащихся, преподавателей и семей, пострадавших в результате стрельбы в начальной школе имени Владислава Рыбникара.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даллас Маверикс Лука Дончич

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