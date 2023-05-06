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Баскетбол

Эмбиид оставил послание Хардену, провалившему два матча против Бостона подряд

Ужасная игра в исполнении "Бороды" напрямую повлияла на исход двух встреч плей-офф.
Вчера, 22:12
Джоэл Эмбиид и Джеймс Харден / Getty Images
Джоэл Эмбиид и Джеймс Харден / Getty Images

После того, как Джеймс Харден провалил вторую игру против Бостона подряд, а Филадельфия проиграла обе эти встречи, новоиспеченный MVP регулярки Джоэл Эмбиид оставил послание своему одноклубникую

"Вы просто говорите ему, чтобы он продолжал бросать", — цитирует Эмбиида ESPN.

"Будь агрессивен. Нельзя забираться слишком высоко, нельзя опускаться слишком низко. В некоторые вечера вы будете делать много разных бросков, много сложных бросков, а в некоторые вечера вы не сможете их делать. Речь идет о поиске других способов повлиять на игру".

Во втором матче серии Джеймс Харден реализовал два броска из 14, а в третьем - три из 14. Все это последовало после его шикарного выступления в первой игре, где он набрал 45 очков, что помогло 76-м без Эмбиида на выезде обыграть Селтикс.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джеймс Харден Филадельфия Сиксерс Джоэл Эмбиид

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