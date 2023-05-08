Харден пригласил на матч против Бостона жертву массовой стрельбы в университете

После игры "Борода" подарил на память своему фанату кроссовки, в которых он победил "кельтов", еще и помог с оплатой лечения.

Филадельфия в овертайме победила Бостон (116:115) и сравняла счет в полуфинальной серии плей-офф НБА.

Лучшим игроком встречи стал Джеймс Харден, набравший линию из 42 очков, 8 подборов и 9 передачу. На его счету победный трехочковый и один красивый жест.

Как сообщает ESPN, 33-летний баскетболист пригласил на эту игру Джона Хао - одного из пострадавший в массовой стрельбе в университете Мичиган Стэйт.

Хао получил ранение в спину, которое парализовало его ниже груди. Узнав, что студент является его фанатом, Харден не только пригласил его на матч, а также подарил ему кроссовки, в которых он играл, но еще и помог ему с оплатой лечения.

James Harden invited John Hao, a Michigan State shooting victim, to Game 4 on Sunday.



Harden gave his shoes to Hao postgame as a souvenir after his 42-point performance.



🎥 @espn pic.twitter.com/Inx5Idgqks — The Athletic (@TheAthletic) May 7, 2023

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Хао, иностранный студент из Китая, недавно покинул реабилитационный центр в Чикаго, где он находился после февральской стрельбы в кампусе Ист-Лансинг, в результате которой трое студентов погибли и пятеро получили ранения.

После матча Харден пригласил Джона на матч №6, который пройдет в Филадельфии.