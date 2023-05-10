iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Топовый проспект НБА Вембаньяма пропустит драфт-комбайн

Главный талант, за который будут бороться команды на предстоящем драфте, не предоставит им дополнительную информацию о себе.
Сегодня, 18:55
Виктор Вембаньяма / Getty Images
Виктор Вембаньяма / Getty Images

Французский талант Виктор Вембаньяма не примет участие в драфт-комбайне НБА в конце этого месяца, сообщает ESPN.

НБА опубликовала список из 78 игроков, которые посетят драфт-комбайн 15-21 мая в Чикаго, и имя Вембаньямы в нем не фигурировало. 19-летний бигмен пропустит мероприятие, так как его сезон еще не закончился.

Читай также: Драфт: что это такое и в чем отличие между разными видами спорта

Нынешняя команда Вембаньямы, Метрополитанс 92, играет на высшем уровне французского баскетбола. Француз набирает в среднем 21.6 очка и 10.1 подбора за матч в нынешнем сезоне.

При этом на драфт-комбайне будут другие перспективные игроки будущего драфта: Скут Хендерсон (G League Ignite), братья Амен и Аусар Томпсоны (Overtime Elite), Брэндон Миллер (Алабама), Джарас Уокер (Хьюстон) и Кэм Уитмор (Вилланова).

Напомним, что в апреле Виктор Вембаньяма официально объявил о том, что он выставляет свою кандидатуру на драфт НБА, который пройдет будущим летом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: драфт драфт НБА

Статьи по теме

Драфт: что это такое и в чем отличие между разными видами спорта Драфт: что это такое и в чем отличие между разными видами спорта
Игрок сборной Украины выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2023 года Игрок сборной Украины выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2023 года
Цуренко - о матче со Свитолиной: Было тяжело играть против украинки Цуренко - о матче со Свитолиной: Было тяжело играть против украинки
Милан без Леау, Интер практически идеален: стартовые составы полуфинала Лиги чемпионов Милан без Леау, Интер практически идеален: стартовые составы полуфинала Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Реал Мадрид - Манчестер Сити видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 09.05.2023
Реал Мадрид - Манчестер Сити видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 09.05.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Теннис20:59
Цуренко - о матче со Свитолиной: Было тяжело играть против украинки
Европа20:57
Милан без Леау, Интер практически идеален: стартовые составы полуфинала Лиги чемпионов
НБА20:41
Экс-игрок Клипперс и Филадельфии может возглавить Торонто
Другие20:25
Венгрия отказалась от проведения ЧЕ по фигурному катанию из-за "войны в соседней стране"
Европа20:19
Варди: Если Лестер останется в АПЛ, это будет моим главным достижением в карьере
НБА19:58
Игрока Голден Стэйт вырвало прямо во время матча против Лейкерс
Европа19:53
Моуриньо прокомментировал слухи о назначении в ПСЖ
Формула 119:34
Легенда Формулы 1 попала в неловкую ситуацию с Федерером на Гран-при Майами
Европа19:23
Гвардиола: Уверен, что Месси сделает все, чтобы вернуться в Барселону
НБА18:55
Топовый проспект НБА Вембаньяма пропустит драфт-комбайн
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK