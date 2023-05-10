Топовый проспект НБА Вембаньяма пропустит драфт-комбайн

Главный талант, за который будут бороться команды на предстоящем драфте, не предоставит им дополнительную информацию о себе.

Французский талант Виктор Вембаньяма не примет участие в драфт-комбайне НБА в конце этого месяца, сообщает ESPN.

НБА опубликовала список из 78 игроков, которые посетят драфт-комбайн 15-21 мая в Чикаго, и имя Вембаньямы в нем не фигурировало. 19-летний бигмен пропустит мероприятие, так как его сезон еще не закончился.

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Нынешняя команда Вембаньямы, Метрополитанс 92, играет на высшем уровне французского баскетбола. Француз набирает в среднем 21.6 очка и 10.1 подбора за матч в нынешнем сезоне.

При этом на драфт-комбайне будут другие перспективные игроки будущего драфта: Скут Хендерсон (G League Ignite), братья Амен и Аусар Томпсоны (Overtime Elite), Брэндон Миллер (Алабама), Джарас Уокер (Хьюстон) и Кэм Уитмор (Вилланова).

Напомним, что в апреле Виктор Вембаньяма официально объявил о том, что он выставляет свою кандидатуру на драфт НБА, который пройдет будущим летом.