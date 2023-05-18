Генменеджер Уорриорз, создавший четрыхекратных чемпионов НБА, близок к уходу из организации

Человек, который напрямую повлиял на успех франшизы, вскоре может сменить место работы.

Голден Стэйт и президент по баскетбольным операциям Боб Майерс не вели существенных переговоров о продлении контракта в течение последних нескольких месяцев.

Стороны готовятся к вероятности того, что Майерс может покинуть организацию, сообщает The Athletic. Его контракт истекает 30 июня.

Клуб и генменеджер обменялись встречными предложениями несколько месяцев назад, и с тех пор не было никаких переговоров по новой сделке.

Считается, что даже самое щедрое предложение от Уорриорз может не убедить Майерса остаться во франшизе, к которой он присоединился в апреле 2011 года.

Боб Майерс — архитектор четырех чемпионских титулов НБА за последние девять сезонов.

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Есть вероятность, что он будет работать в СМИ после истечения срока его контракта. В прошлом году он погрузился в мир подкастов.

Ожидается, что Боб Майерс официально объявит о своем будущем в ближайшие недели.