iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Генменеджер Уорриорз, создавший четрыхекратных чемпионов НБА, близок к уходу из организации

Человек, который напрямую повлиял на успех франшизы, вскоре может сменить место работы.
Сегодня, 20:29
Стеф Карри и Боб Майерс / Getty Images
Стеф Карри и Боб Майерс / Getty Images

Голден Стэйт и президент по баскетбольным операциям Боб Майерс не вели существенных переговоров о продлении контракта в течение последних нескольких месяцев.

Стороны готовятся к вероятности того, что Майерс может покинуть организацию, сообщает The Athletic. Его контракт истекает 30 июня.

Клуб и генменеджер обменялись встречными предложениями несколько месяцев назад, и с тех пор не было никаких переговоров по новой сделке.

Считается, что даже самое щедрое предложение от Уорриорз может не убедить Майерса остаться во франшизе, к которой он присоединился в апреле 2011 года.

Боб Майерс — архитектор четырех чемпионских титулов НБА за последние девять сезонов. 

Читай также: Портленд хочет за счет высокого пика на драфте-2023 построить команду вокруг Лилларда

Есть вероятность, что он будет работать в СМИ после истечения срока его контракта. В прошлом году он погрузился в мир подкастов. 

Ожидается, что Боб Майерс официально объявит о своем будущем в ближайшие недели.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Боб Майерс

Статьи по теме

Стив Керр рассказал о главной причине вылета Голден Стэйт от Лейкерс в плей-офф НБА Стив Керр рассказал о главной причине вылета Голден Стэйт от Лейкерс в плей-офф НБА
"Никогда не прощу": Карри оставил игроку Лейкерс специальный подарок "Никогда не прощу": Карри оставил игроку Лейкерс специальный подарок
Голден Стэйт планирует подписать новый долгосрочный контракт с Грином Голден Стэйт планирует подписать новый долгосрочный контракт с Грином
Стив Керр впервые в карьере проиграл серию плей-офф на Западе во главе Голден Стэйт Стив Керр впервые в карьере проиграл серию плей-офф на Западе во главе Голден Стэйт
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Реал 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Реал 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Blast Paris Major 2023: Heroic сыграют с FaZe, Intro The Breach попытаются обыграть Vitality
просмотров
Плей-офф НБА: стартовали финалы конференций
просмотров

Последние новости

Европа21:42
Рамсдейл подписал новый долгосрочный контракт с Арсеналом
Формула 121:31
Пилот Альфа Таури помог справиться с последствиями наводнения в Италии
НБА21:16
Увольнение Дока Риверса из Филадельфии "шокировало" Эмбиида
Европа20:57
Атлетико интересуется защитником Барселоны
Европа20:51
Нагельсманн не получит премию в случае, если Бавария станет чемпионом Германии
Европа20:31
Легенда Аякса повесит бусты на гвоздь по окончании сезона
НБА20:29
Генменеджер Уорриорз, создавший четрыхекратных чемпионов НБА, близок к уходу из организации
Другие страны19:54
ФИФА представила официальный логотип чемпионата мира 2026 года
Европа19:51
В Реале определились с судьбой Анчелотти
Европа19:45
FA потребует от ФИФА международного бана для Тоуни
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK