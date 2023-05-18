Увольнение Дока Риверса из Филадельфии "шокировало" Эмбиида
Несколько дней назад Филадельфия уволила Дока Риверса с поста главного тренера.
По словам генерального менеджера 76-х Дэрила Мори, это решение организации "шокировало" главную звезду команды Джоэла Эмбиида, сообщает Sports Illustrated.
Мори был одним из тех, кто принимал решение об увольнении. Риверс проработал в Филадельфии три сезона, при этом у него оставалось еще два года по контракту.
"Мне все время приходится принимать жесткие решения по сделкам", — сказал Мори.
"Думаю, естественно быть очень близким с людьми в раздевалке. Он был очень близок с тренером Риверсом. И да, он был шокирован этой переменой. И моя работа — помочь убедить его, что с новым тренером у него тоже будут прекрасные отношения".
Напомним, что Филадельфия упустила преимущество 3-2 в полуфинальной серии плей-офф с Бостоном, проиграв два последних матча.
Ранее стало известно, что другая звезда Сиксерс, Джеймс Харден, планирует отказаться от своей опции игрока на следующий сезон и выйти на рынок свободных агентов.