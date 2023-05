"Ты всегда хотел сделать это": ЛеБрон разбил судье губу во время матча с Денвером

Минувшей ночью Денвер снова обыграл Лейкерс (119:108), в этот раз на выезде, доведя счет до 3-0 в финальной серии плей-офф Запада.

Во время поединка произошла нестандартная ситуация. Звезда "озерников" ЛеБрон Джеймс, убегая в атаку, столкнулся с судьей Скоттом Фостером.

Как оказалось, в результате этого у арбитра была разбита губа, сообщает Sports Illustrated.

Scott Foster ended up with a bloodied lip after LeBron James accidentally ran into him (via @ESPNNBA ) pic.twitter.com/b8KHZBw16B

Пока Джеймс приносил свои извинения, Фостер в шутку заявил, что ЛеБрон мечтал сделать это на протяжении 25 лет.

“You’ve been wanting to do that for 25 years.”



Scott Foster to LeBron James after Foster was left bloodied after taking a shot from LeBron 🤣pic.twitter.com/TDUn4wvNPM