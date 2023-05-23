Денвер установил несколько личных рекордов, выйдя в Финал НБА

Победа в четвертом матче над Лейкерс многое значила для организации из Колорадо.

Денвер сотворил настоящую историю, победив Лейкерс в финальной серии Западной конференции со счетом 4-0.

Как сообщает ESPN Stats & Info, Наггетс впервые в истории организации пробились в Финал НБА. При этом на счету команды было наибольшее количество побед в плей-офф без выхода в Финал (94 победы).

Также Денвер вышел в Финал НБА, став лучшей командой своей конференции - он был одной из пяти франшиз в лиге, которые не могли выйти в Финал, заняв первое место по итогам регулярки.

К тому же, Наггетс оформили свой первый "свип" в плей-офф НБА, до этого выиграв 44 серии.

Напомним, что прошедшая игра между Лейкерс и Денвером позволила ЛеБрону Джеймсу организовать новое достижение в рамках плей-офф НБА.