ЛеБрон - первый игрок в истории НБА, набравший 8000 очков в плей-офф
Минувшей ночью Лейкерс так и не сумели прервать неутешительную для себя серию и не допустить "свипа" в финале Западной конференции от Денвера.
После матча звезда "озерников" ЛеБрон Джеймс дал неоднозначный комментарий относительно своего будущего.
Но если 38-летний форвард все же решит уйти из баскетбола, он больше не сможет обновить собственный рекорд, который он установил в прошедшей игре.
Как сообщает НБА, Джеймс стал первым игроком в истории лиги, который умудрился набрать 8000+ очков в рамках плей-офф.
Он более чем на 2000 очков опережает идущего на втором месте по результативности Майкла Джордана - икона Чикаго за свою карьеру успел набрать 5987 очков.
Congratulations to @KingJames of the @Lakers for reaching 8,000 career Playoff points 👏 pic.twitter.com/V79lSRw0Hh— NBA (@NBA) May 23, 2023
Стоит отметить, что в ТОП-10 самых результативных игроков плей-офф находятся сразу четыре легендарных игроков Лейкерс: Карим Абдул-Джаббар (3-е место, 5762 очка), Коби Брайант (4-е место, 5640 очков), Шаил О'Нил (5-е место, 5250 очков) и Джерри Уэст (9-е место, 4457 очков).