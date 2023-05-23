ЛеБрон - первый игрок в истории НБА, набравший 8000 очков в плей-офф

"Король" оторвался от второго места по результативности на более чем 2000 очков.

Минувшей ночью Лейкерс так и не сумели прервать неутешительную для себя серию и не допустить "свипа" в финале Западной конференции от Денвера.

После матча звезда "озерников" ЛеБрон Джеймс дал неоднозначный комментарий относительно своего будущего.

Но если 38-летний форвард все же решит уйти из баскетбола, он больше не сможет обновить собственный рекорд, который он установил в прошедшей игре.

Как сообщает НБА, Джеймс стал первым игроком в истории лиги, который умудрился набрать 8000+ очков в рамках плей-офф.

Он более чем на 2000 очков опережает идущего на втором месте по результативности Майкла Джордана - икона Чикаго за свою карьеру успел набрать 5987 очков.

Стоит отметить, что в ТОП-10 самых результативных игроков плей-офф находятся сразу четыре легендарных игроков Лейкерс: Карим Абдул-Джаббар (3-е место, 5762 очка), Коби Брайант (4-е место, 5640 очков), Шаил О'Нил (5-е место, 5250 очков) и Джерри Уэст (9-е место, 4457 очков).