Все предрешено?: Лейкерс имеют печальную статистику, уступая по ходу серии 0-3

Проиграв на своем паркете Денверу (108:119) в третьем матче финальной серии Западной конференции, Лейкерс поставили себя в под угрозу вылета.

Как сообщает ESPN Stats & Info, "озерники" еще ни разу не забирали четвертую игру, уступая по ходу серии 0-3. К тому же, они имеют самую худшую подобную серию среди всех команд лиги: целых восемь раз команда из Лос-Анджелеса была "свипнута".

Это также первый подобный случай с 2013 года. Тогда "пурпурно-золотые" в первом раунде уступили будущему финалисту НБА Сан-Антонио 4-0.

This is the 1st time since 2013 the Lakers are down 3-0 in a playoff series.



The Lakers have never even won a playoff game after going down 3-0, let alone win a series.



Their 0-8 record is the most losses without a win in NBA history. pic.twitter.com/nql2tvsptW