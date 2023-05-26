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Баскетбол

Плей-офф НБА: Бостон сократил отставание в серии с Майами

Представляем вашему вниманию результат и обзор прошедшего баскетбольного поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:28
Бостон обыграл Майами / Getty Images
Бостон обыграл Майами / Getty Images

В четверг, 25 мая, в рамках плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации был сыгран один матч.

В пятом поединке финала Восточной конференции Бостон одержал вторую победу подряд, обыграв Майами 110:97, и сократил отставание в серии до 2-3.

Результат матча плей-офф НБА за 25 мая

Бостон - Майами 110:97 (35:20, 26:24, 29:28, 20:25)

Бостон: Уайт (24), Смарт (23 + 5 перехватов), Тейтум (21 + 8 подборов + 11 передач), Браун (21), Хорфорд (6 + 11 подборов) – старт; Г. Уильямс (6), Р. Уильямс (6), Хаузер (3), Шэмпени (0), Корнет (0), Брогдон (0), Притчард (0).

Майами: Адебайо (16 + 8 подборов + 6 потерь), Батлер (14), Лав (6), Лаури (5), Струс (3) – старт; Д. Робинсон (18 + 9 передач), Хайсмит (15), Калеб Мартин (14), Зеллер (4), Юртсевен (2), Йович (0).

Счет в серии: 2-3

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей плей-офф НБА.

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