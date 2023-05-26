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Баскетбол

ЛеБрон играл с травмой последние несколько месяцев, ему понадобится операция

При этом ожидается, что "Король" будет готов к старту следующего сезона.
Сегодня, 10:41
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Звездный форвард Лейкер ЛеБрон Джеймс последние несколько месяцев играл с травмой ноги.

Об этом сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания во время шоу Пэта МакАфи. По информации Чарании, 38-летний баскетболист играл с разрывом сухожилия на ноге.

"Он провел Лейкерс от результата 2-10 на старте сезона до финала Западной конференции, играя последние несколько месяцев с разрывом сухожилия его стопы".

"Ему может понадобиться операция будущим летом. Очень возможно, что он ляжет на операцию, из-за которой пропустит два месяца. Я полностью ожидаю, что он будет играть в следующем сезоне".

Напомним, что в конце февраля ЛеБрон Джеймс получил травму голеностопа в матче против Далласа. Тогда "Король" прямо во время матча заявил, что услышал хруст своего голеностопа. Из-за этой травмы он пропустил практически месяц, вернувшись перед плей-офф.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

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