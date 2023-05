ЛеБрон играл с травмой последние несколько месяцев, ему понадобится операция

Звездный форвард Лейкер ЛеБрон Джеймс последние несколько месяцев играл с травмой ноги.

Об этом сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания во время шоу Пэта МакАфи. По информации Чарании, 38-летний баскетболист играл с разрывом сухожилия на ноге.

"Он провел Лейкерс от результата 2-10 на старте сезона до финала Западной конференции, играя последние несколько месяцев с разрывом сухожилия его стопы".

"Ему может понадобиться операция будущим летом. Очень возможно, что он ляжет на операцию, из-за которой пропустит два месяца. Я полностью ожидаю, что он будет играть в следующем сезоне".

LeBron James played the last few months of the NBA season with a torn tendon in his foot that could require surgery, @ShamsCharania reports.



"I fully expect him to play next season."



