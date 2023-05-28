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Баскетбол

Плей-офф НБА: Бостон совершил камбэк, переведя серию с Майами в седьмой матч

Представляем вашему вниманию результат и обзор прошедшего баскетбольного поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:25
Бостон сравнял счет в серии с Майами / Getty Images
Бостон сравнял счет в серии с Майами / Getty Images

В субботу, 27 мая, в рамках плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации был сыгран один матч.

В шестом поединке финала Восточной конференции победный бросок Деррика Уайта под сирену позволил Бостону победить Майами 104:103 и сравнять счет в серии, отыгравшись с 0-3.

Результат матча плей-офф НБА за 27 мая

Майами – Бостон 103:104 (29:34, 24:23, 19:22, 31:25)

Майами: Батлер (24 + 11 подборов + 8 передач), Калеб Мартин (21 + 15 подборов), Винсент (15), Адебайо (11 + 13 подборов), Струс (10) – старт; Д. Робинсон (13), Лаури (8), Зеллер (1).

Бостон: Тейтум (31 + 12 подборов), Браун (26 + 10 подборов), Смарт (21), Уайт (11 + 6 передач), Хорфорд (4 + 7 подборов) – старт; Р. Уильямс (10 + 7 подборов), Г. Уильямс (1), Хаузер (0).

Счет в серии: 3-3

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей плей-офф НБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Майами Хит

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