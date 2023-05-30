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Баскетбол

Майами - вторая команда в истории НБА, вышедшая в Финал с восьмым номером посева

При этом флоридский коллектив может обновить несколько рекордов, если окажется сильнее Денвера.
Сегодня, 09:31
Джимми Батлерё / Getty Images
Джимми Батлерё / Getty Images

Минувшей ночью Майами на выезде разгромил Бостон в седьмом матче финальной серии Восточной конференции и вышел в Финал НБА.

Команда Эрика Споэльстры попала в плей-офф, пройдя через турнир плей-ин, заняв в итоге восьмое место.

Как сообщает ESPN Stats & Info, Майами стал второй командой в истории НБА, которая вышла в Финал с восьмым номером посева.

Ранее это достижение покорилось Нью-Йорку в укороченном сезоне-1998/99, который с восьмого места прошел путь до Финала через Хит (3-2), Атланту (4-0) и Индиану (4-2). Однако в Финале Никс уступили Сан-Антонио 1-4.

Таким образом Майами может стать первой командой в истории НБА, которая станет чемпионом с таким низким номером посева.

На данный момент рекорд среди андердогов удерживает Хьюстон, ставший чемпионом в 1995 году, будучи шестой командой Запада.

К тому же, коллектив из Флориды стал третьей командой в истории, которая вышла в Финал, став последней по среднему набору очков за матч по итогам регулярного сезона.

Напомним, что Финал НБА начнется в ночь на пятницу, 2 июня. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майами Хит Финал НБА

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