Майами - вторая команда в истории НБА, вышедшая в Финал с восьмым номером посева
Минувшей ночью Майами на выезде разгромил Бостон в седьмом матче финальной серии Восточной конференции и вышел в Финал НБА.
Команда Эрика Споэльстры попала в плей-офф, пройдя через турнир плей-ин, заняв в итоге восьмое место.
Как сообщает ESPN Stats & Info, Майами стал второй командой в истории НБА, которая вышла в Финал с восьмым номером посева.
Ранее это достижение покорилось Нью-Йорку в укороченном сезоне-1998/99, который с восьмого места прошел путь до Финала через Хит (3-2), Атланту (4-0) и Индиану (4-2). Однако в Финале Никс уступили Сан-Антонио 1-4.
The Heat are the 2nd 8 seed to reach the Finals, joining the Knicks in 1999.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 30, 2023
They become the 3rd team in NBA history to rank last in PPG during the regular season and reach the NBA Finals. pic.twitter.com/oi1hSaXH9N
Таким образом Майами может стать первой командой в истории НБА, которая станет чемпионом с таким низким номером посева.
На данный момент рекорд среди андердогов удерживает Хьюстон, ставший чемпионом в 1995 году, будучи шестой командой Запада.
К тому же, коллектив из Флориды стал третьей командой в истории, которая вышла в Финал, став последней по среднему набору очков за матч по итогам регулярного сезона.
Напомним, что Финал НБА начнется в ночь на пятницу, 2 июня. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.