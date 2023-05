Майами - вторая команда в истории НБА, вышедшая в Финал с восьмым номером посева

Минувшей ночью Майами на выезде разгромил Бостон в седьмом матче финальной серии Восточной конференции и вышел в Финал НБА.

Команда Эрика Споэльстры попала в плей-офф, пройдя через турнир плей-ин, заняв в итоге восьмое место.

Как сообщает ESPN Stats & Info, Майами стал второй командой в истории НБА, которая вышла в Финал с восьмым номером посева.

Ранее это достижение покорилось Нью-Йорку в укороченном сезоне-1998/99, который с восьмого места прошел путь до Финала через Хит (3-2), Атланту (4-0) и Индиану (4-2). Однако в Финале Никс уступили Сан-Антонио 1-4.

The Heat are the 2nd 8 seed to reach the Finals, joining the Knicks in 1999.



They become the 3rd team in NBA history to rank last in PPG during the regular season and reach the NBA Finals. pic.twitter.com/oi1hSaXH9N