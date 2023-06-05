Ирвинг предложил ЛеБрону воссоединиться в Далласе
Звездный защитник Далласа Кайри Ирвинг связался со своим другом ЛеБроном Джеймсом из Лейкерс.
Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Ирвинг предложил ему воссоединиться в стане Маверикс.
Sources: Kyrie Irving has reached out to Lakers star LeBron James in attempts to see if James would come to Dallas. Irving is a free agent this offseason.— Shams Charania (@ShamsCharania) June 5, 2023
Читай также: Хирро может вернуться уже в третьей игре Финала НБА против Денвера
В будущее межсезонье Кайри станет свободным агентом. Даллас намерен сохранить игрока в составе, но не планирует давать ему максимальный контракт
При этом также будет сложно оформить сделку по которой Джеймс переедет в Техас, так как Мавс ограничены в активах.
К тому же, вызывает вопрос тот факт, что, если Кайри и ЛеБрон объединятся вместе с Лукой Дончичем, у команды будет сильный перекос в атаку, за счет чего оборона окажется в катастрофическом положении.
Напомним, что ЛеБрон Джеймс и Кайри Ирвинг вместе выступали за Кливленд с 2014 по 2017 год, завоевав чемпионство НБА в 2016 году.