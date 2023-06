Ирвинг предложил ЛеБрону воссоединиться в Далласе

Звездный защитник Далласа Кайри Ирвинг связался со своим другом ЛеБроном Джеймсом из Лейкерс.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Ирвинг предложил ему воссоединиться в стане Маверикс.

Sources: Kyrie Irving has reached out to Lakers star LeBron James in attempts to see if James would come to Dallas. Irving is a free agent this offseason.