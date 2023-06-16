iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Галлинари использовал опцию игрока с Бостоном на следующий сезон

Итальянец пропустил весь предыдущий сезон из-за разрыва крестообразных связок колена.
Сегодня, 12:17
Данило Галлинари / Getty Images
Данило Галлинари / Getty Images

Форвард Бостона Данило Галлинари принял решение использовать опцию игрока на сезон-2023/24.

По информации инсайдера ESPN Эдриана Вожнаровски, 34-летний итальянец получит 6,8 миллиона долларов за следующую кампанию.

Галлинари подписал контракт с "кельтами" прошлым летом, однако он не успел дебютировать за команду.

Во время матча квалификации чемпионата мира-2023 против сборной Грузии баскетболист получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Читай также: Эмбиид - провалившийся MVP, Мюррей - главный камбек года: итоги НБА сезона-2022/23. Часть 2

Из-за этой травмы он пропустил не только Евробаскет-2022, на котором Италия дошла до четвертьфинала, но и весь сезон НБА.

Стоит отметить, что это был второй случай, когда Галлинари порвал кресты на левом колене - первый раз произошел в апреле 2013 года, после чего он был вынужден пропустить весь сезон-2013/14.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс данило галлинари

Статьи по теме

Форвард Бостона перенес операцию на руке, которая была травмирована с марта Форвард Бостона перенес операцию на руке, которая была травмирована с марта
Игрока Бостона рвало во время седьмого матча плей-офф НБА против Майами Игрока Бостона рвало во время седьмого матча плей-офф НБА против Майами
Бостон - четвертая команда в истории НБА, которая отыгралась с 0-3 по ходу серии плей-офф Бостон - четвертая команда в истории НБА, которая отыгралась с 0-3 по ходу серии плей-офф
Плей-офф НБА: Бостон совершил камбэк, переведя серию с Майами в седьмой матч Плей-офф НБА: Бостон совершил камбэк, переведя серию с Майами в седьмой матч
Помочь журналистам

Видео

Испания - Италия 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Испания - Италия 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Евро-202413:09
Определились цвета форм Украины и Северной Македонии на матч отбора на ЧЕ-2024
Украина12:52
Вице-президент УАФ - об аресте Павелко: Сохраняем спокойствие, мы победим
Евро-202412:50
Украину в матче с Северной Македонией поддержит около 300 болельщиков
Европа12:29
Возрастной форвард сборной Испании вскоре станет игроком Реала
Евро-202412:20
Северная Македония - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
НБА12:17
Галлинари использовал опцию игрока с Бостоном на следующий сезон
Бокс12:02
"Что за карьера": Теофимо Лопес высказался об отказе от чемпионского титула
НБА12:00
Эмбиид - провалившийся MVP, Мюррей - главный камбек года: итоги НБА сезона-2022/23. Часть 2
Европа11:56
Реал лидирует по количеству подписчиков в соцсетях, у ПСЖ самый популярный TikTok
Бокс11:32
Промоутер Джошуа поставил под сомнение проведение реванша с Уайтом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK