Галлинари использовал опцию игрока с Бостоном на следующий сезон
Форвард Бостона Данило Галлинари принял решение использовать опцию игрока на сезон-2023/24.
По информации инсайдера ESPN Эдриана Вожнаровски, 34-летний итальянец получит 6,8 миллиона долларов за следующую кампанию.
Veteran forward Danilo Gallinari has exercised his $6.8 million player option to return to the Boston Celtics for the 2023-2024 season, his agent Michael Tellem of Excel Sports Management told ESPN on Thursday.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 15, 2023
Галлинари подписал контракт с "кельтами" прошлым летом, однако он не успел дебютировать за команду.
Во время матча квалификации чемпионата мира-2023 против сборной Грузии баскетболист получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.
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Из-за этой травмы он пропустил не только Евробаскет-2022, на котором Италия дошла до четвертьфинала, но и весь сезон НБА.
Стоит отметить, что это был второй случай, когда Галлинари порвал кресты на левом колене - первый раз произошел в апреле 2013 года, после чего он был вынужден пропустить весь сезон-2013/14.