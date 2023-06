Галлинари использовал опцию игрока с Бостоном на следующий сезон

Форвард Бостона Данило Галлинари принял решение использовать опцию игрока на сезон-2023/24.

По информации инсайдера ESPN Эдриана Вожнаровски, 34-летний итальянец получит 6,8 миллиона долларов за следующую кампанию.

Veteran forward Danilo Gallinari has exercised his $6.8 million player option to return to the Boston Celtics for the 2023-2024 season, his agent Michael Tellem of Excel Sports Management told ESPN on Thursday.