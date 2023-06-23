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Баскетбол

Амен та Осар Томпсоны стали обладателями исторического достижения НБА

Они сумели превзойти других братьев, которые до сих пор выступают в лиге.
Сегодня, 07:34
Амен и Осар Томпсоны / Getty Images
Амен и Осар Томпсоны / Getty Images

Минувшей ночью в Бруклине прошел ежегодный драфт НБА, по итогам которого команды лиги выбрали себе молодых и талантливых игроков.

Одними из главных проспектов драфта 2023 года стали братья-близнецы Амен и Осар Томпсоны.

В итоге Амен был выбран Хьюстоном под четвертым пиком, а его брат Осар ушел следующим - его забрал Детройт.

Как сообщает The Athletic, Томпсоны стали первыми братьями, которые были выбраны в ТОП-10 драфта.

При этом они не стали первыми братьями, которые были выбраны двумя пиками подряд - это достижение принадлежит Маркусу и Маркиффу Моррисам (13-й и 14-й пик драфта-2011 соответственно).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами прошедшего драфта НБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: драфт НБА

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