Харден передумал уходить из Филадельфии и теперь намерен остаться

"Бороду" заинтриговало то, что может привнести в команду ее новый главный тренер.

Несмотря на различные слухи, связанные с возвращением в Хьюстон, Джеймс Харден, скорее всего, останется в Филадельфии, сообщает BasketNews со ссылкой на Марка Стейна.

Согласно источнику, у Хардена была положительная встреча с новым главным тренером Ником Нерсом. Он оказался заинтригован видением Нерса по превращению Сиксерс в чемпионскую команду.

У Хардена есть время до 29 июня, чтобы использовать опцию игрока на 35,6 миллиона долларов за сезон-2023/24. Однако ожидается, что 33-летний разыгрывающий откажется от нее и подпишет более долгосрочный контракт.

По словам Эдриана Вожнаровски из ESPN, Сиксерс полны решимости переподписать Хардена. Филадельфия владеет правами Берда, поэтому фронт-офис сможет предложить ему контракт на 4 года, начиная с 47,6 миллиона в следующем сезоне.

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В прошлом сезоне Джеймс Харден набирал в среднем 21,0 очка, 6,1 подбора и 10,7 передачи в 58 матчах.