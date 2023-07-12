Прощай, Nike: Ирвинг подписал контракт с китайским спортивным брендом

При этом Кайри получил еще и должность в компании.

Звездный защитник Далласа Кайри Ирвинг заключил 5-летний контракт с китайским спортивным брендом ANTA, сообщает ESPN.

В пресс-релизе ANTA говорится, что фирменные кроссовки Ирвинга будут представлены в начале следующего года.

ANTA также сообщила, что Ирвинг получил уникальную должность креативного директора бренда.

Kyrie Irving Signs A Shoe Deal With Anta 👀



=> Kyrie Anta 1 'Purple/Black' 🤔 pic.twitter.com/ED7r9buVtk — 👁️ Sneaker Visionz 👁️ (@SneakerVisionz) July 12, 2023

Соглашение было заключено после того, как Ирвинг и Nike прекратили сотрудничество в декабре прошлого года. Первоначально компания приостановила его сделку после того, как в октябре прошлого года Ирвинг разместил в социальных сетях ссылку на антисемитский фильм.

Стоит отметить, что Ирвинг работал с Nike с 2011 года, а в 2014 году он стал 20-м игроком в истории НБА, получившим фирменные кроссовки от компании.

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Напомним, что недавно Кайри Ирвинг переподписался с Далласом, согласившись на трехлетний контракт на 126 миллионов долларов. Восьмикратный участник Матча всех звезд набирает в среднем по карьере 23,4 очка и 5,7 передачи, в том числе 27,1 очка и 5,5 передачи за матч в прошлом сезоне.