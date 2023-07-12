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Баскетбол

Портленд готов ждать месяцы, чтобы получить выгодное предложение по Лилларду

Организация никуда не спешит с обменом своей главной звезды.
Сегодня, 20:01
Дэмиан Лиллард / Getty Images
Дэмиан Лиллард / Getty Images

Генеральный менеджер Портленда Джо Кронин заявил, что команда готова ждать столько, сколько потребуется, ради самого выгодного предложения в обмене Дэмиана Лилларда, сообщает ESPN.

"Я думаю, что я узнал больше всего на свете, что терпение имеет решающее значение", - заявил Кронин. "Не реагируйте слишком быстро. Не бросайтесь на вещи только для того, чтобы, как вам кажется, решить проблему".

"Команды, которые оказались в наиболее положительных ситуациях после сделки, были теми, кто не торопился, не были импульсивнымы. Они действительно контролировали свою оперативность".

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"Поэтому я думаю, что мой подход к этому был и будет таким же. Мы будем терпеливы, мы будем делать то, что лучше для нашей команды. Посмотрим, как все произойдет. И если для этого потребуются месяцы, мы будем ждать месяцы".

Напомним, что сразу после драфта-2023 Дэмиан Лиллард запросил обмен из Портленда, намереваясь присоединиться к Майами.

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