Портленд назвал пакет активов, который он хочет получить за Лилларда

Прошла неделя с того момента, как Дэмиан Лиллард запросил обмен из Портленда.

Баскетболист все еще находится в команде из Орегона, ведь она не спешит с его трейдом, желая получить максимум от будущей сделки.

Как сообщает Heat Nation со ссылкой на орегонского журналиста Аарона Фентресса, Трэйл Блэйзерс рассчитывают получить при обмене Лилларда пакет активов, состоящий из двух качественных игроков и примерно четырех драфт-пиков первого раунда.

Теперь Майами должен либо найти такие активы у себя, либо найти третью команду для сделки, ведь Дэмиан дал понять всем командам, что он хочет присоединиться только к коллективу Эрика Споэльстры.

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Напомним, что минувшей ночью прошел ряд матчей Летней лиги НБА, в одном из которых сошлись первые два пика драфта-2023 - Виктор Вембаньяма дебютировал за Сан-Антонио в поединке против Брэндона Миллера и его Шарлотт.