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Баскетбол

Эйтон: Я чувствую, как весь мир меня ненавидит, у меня нет фанатов

Баскетболист поделился своими переживаниями о том, как складывается его карьера в НБА.
Сегодня, 11:35
Деандре Эйтон / Getty Images
Деандре Эйтон / Getty Images

Центровой Финикса Деандре Эйтон сейчас тренируется на Багамах и наслаждается временем, которое он проводит вдали от Аризоны.

Первый пик драфта 2018 года пожертвовал 10 000 долларов организации Junior Achievement Bahamas и собирается внести еще больший вклад в мир образования в своих родных местах.

Зачастую 24-летний бигмен попадает под шквал критики и его часто делают козлом отпущения в поражениях команды. И это влияет на него.

"Я чувствую, как весь мир ненавидит меня", — цитирует Эйтона Sports Illustrated. "Я тот парень, на которого многие тычут пальцем, и я это вижу и чувствую. В основном я тренируюсь пять или шесть дней в неделю с тех пор, как мы проиграли".

Э"то просто мотивирует меня изменить нарратив о том, что люди думают обо мне. Как ни крути - мне кажется, что у меня нет фанатов. Я чувствую это, потому что об этом говорит весь мир. Моя цель на лето — изменить нарратив. Просто раскрыть то, чем бы это ни было, и полностью сосредоточиться на себе".

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Есть надежда, что новый тренер Санз Фрэнк Фогель сможет помочь Эйтону добиться прогресса, о чем сам наставник говорил уже после своего назначения на пост.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Финикс Санз Деандре Эйтон

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