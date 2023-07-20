Эйтон: Я чувствую, как весь мир меня ненавидит, у меня нет фанатов
Центровой Финикса Деандре Эйтон сейчас тренируется на Багамах и наслаждается временем, которое он проводит вдали от Аризоны.
Первый пик драфта 2018 года пожертвовал 10 000 долларов организации Junior Achievement Bahamas и собирается внести еще больший вклад в мир образования в своих родных местах.
Зачастую 24-летний бигмен попадает под шквал критики и его часто делают козлом отпущения в поражениях команды. И это влияет на него.
"Я чувствую, как весь мир ненавидит меня", — цитирует Эйтона Sports Illustrated. "Я тот парень, на которого многие тычут пальцем, и я это вижу и чувствую. В основном я тренируюсь пять или шесть дней в неделю с тех пор, как мы проиграли".
Э"то просто мотивирует меня изменить нарратив о том, что люди думают обо мне. Как ни крути - мне кажется, что у меня нет фанатов. Я чувствую это, потому что об этом говорит весь мир. Моя цель на лето — изменить нарратив. Просто раскрыть то, чем бы это ни было, и полностью сосредоточиться на себе".
SPORTS: “I can feel the whole world hating me,” Deandre Ayton.— Eyewitness News Bahamas (@ewnewsbahamas) July 19, 2023
Phoenix Suns Center Deandre Ayton opens up about last season and says he aims to “change the narrative” when he returns to the court in October. pic.twitter.com/2vMbE1tc5E
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Есть надежда, что новый тренер Санз Фрэнк Фогель сможет помочь Эйтону добиться прогресса, о чем сам наставник говорил уже после своего назначения на пост.
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