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Баскетбол

Умер двухлетний внук нового главного тренера Милуоки

Страшное горе произошло в семье Эдриана Гриффина.
Сегодня, 10:54
Эдриан Гриффин / Getty Images
Эдриан Гриффин / Getty Images

Двухлетний внук тренера Милуоки Эдриана Гриффина скончался после того, как отец ребенка обнаружил его без сознания ранее в тот же день, сообщает ESPN.

В офисе коронера Дуэйна Нортрапа заявили, что предварительные отчеты о вскрытии, не выявили признаков травмы или убийства.

"В настоящее время смерть Джейса Гриффина, по-видимому, наступила по естественным причинам. Мы находимся в ожидании дополнительных тестов и окончательных результатов вскрытия", — говорится в заявлении коронера.

Нортрап сказал, что смерть расследуется полицейским управлением Шампейна и офисом коронера округа Шампейн. Дополнительная информация не будет обнародована до завершения расследования.

"Мой внук Джейс был особенным для меня и моей семьи, и его уход — это мучительная трагедия, которая будет ощущаться вечно", — заявил Эдриан Гриффин в заявлении, опубликованном Бакс. "Я ценю ваше уважение к горю и частной жизни нашей семьи в это время".

Напомним, что днем ранее сын ЛеБрона Джеймса пережил остановку сердца во время тренировки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милуоки Бакс

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