Бостон - главный (после Майами) претендент на Лилларда

И даже свежевыписанный контракт Джейлена Брауна не станет на пути "кельтов".

Дэмиан Лиллард по-прежнему остается в Портленде, ожидая свой желаемый обмен в Майами. Но судьба может распорядиться по-другому.

Как сообщает ClutchPoints, Хит все еще главные претенденты на то, чтобы заполучить звездного защитника.

При этом недавнее продление Джейлена Брауна с Бостоном не уменьшило шансы "кельтов" заполучить Дэйма, а наоборот, повысило.

Согласно с BetOnline, Селтикс считаются основным фаворитом (после Майами) на оформление трейда 33-летнего защитника, имея коэффициент на данное событие 2.00.

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Далее следуют Бруклин (3.00), Филадельфия (4.00) и Никс (5.00)

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с самыми дорогими действующими контрактами игроков НБА.

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