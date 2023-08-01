Майами готовит новое предложение Портленду по обмену Лилларда

Хит надеются, что на этот раз пакет активов точно убедит Трэйл Блэйзерс отпустить Дэйма.

Майами не оставляет надежд заполучить Дэмиана Лилларда.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Хит готовят новый пакет активов, который, по их мнению, должен убедить Портленд отпустить свою звезду во Флориду.

Так, Майами планирует предложить три-четыре драфт-пика первого раунда, обмен пиками, выборы во втором раунде драфта, молодого игрока (или несколько) и игроков на истекающих контрактах.

К тому же, Тайлер Хирро отправится в третью команду в сделке, так как Трэйл Блэйзерс он не нужен, а потому обмен будет трехсторонним.

On @TheRally, the latest surrounding Damian Lillard and the potential offer the Miami Heat have been preparing with 3-to-4 first-round picks: pic.twitter.com/GjyaYOOEbF — Shams Charania (@ShamsCharania) July 31, 2023

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Ранее стало известно, что НБА разослала специальный меморандум всем командам лиги о Дэмиане Лилларде и его желании играть только за Майами.

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