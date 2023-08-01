iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Майами готовит новое предложение Портленду по обмену Лилларда

Хит надеются, что на этот раз пакет активов точно убедит Трэйл Блэйзерс отпустить Дэйма.
Сегодня, 17:30
Дэмиан Лиллард / Getty Images
Дэмиан Лиллард / Getty Images

Майами не оставляет надежд заполучить Дэмиана Лилларда.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Хит готовят новый пакет активов, который, по их мнению, должен убедить Портленд отпустить свою звезду во Флориду.

Так, Майами планирует предложить три-четыре драфт-пика первого раунда, обмен пиками, выборы во втором раунде драфта, молодого игрока (или несколько) и игроков на истекающих контрактах.

К тому же, Тайлер Хирро отправится в третью команду в сделке, так как Трэйл Блэйзерс он не нужен, а потому обмен будет трехсторонним.

Читай также: Владелец Панатинаикоса прокомментировал слухи о возможном подписании Михайлюка

Ранее стало известно, что НБА разослала специальный меморандум всем командам лиги о Дэмиане Лилларде и его желании играть только за Майами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майами Хит Портленд Трэйл Блэйзерс Дэмиан Лиллард

Статьи по теме

НБА предупредила все команды о прихотливости Лилларда с его обменом в Майами НБА предупредила все команды о прихотливости Лилларда с его обменом в Майами
Бостон - главный (после Майами) претендент на Лилларда Бостон - главный (после Майами) претендент на Лилларда
Президент НОК европейской страны выступил против допуска россиян и белорусов на ОИ-2024 Президент НОК европейской страны выступил против допуска россиян и белорусов на ОИ-2024
С Довбиком и Пихаленком: Днепр-1 огласил стартовый состав на ответный матч с Панатинаикосом С Довбиком и Пихаленком: Днепр-1 огласил стартовый состав на ответный матч с Панатинаикосом
Помочь журналистам

Видео

Китайский теннисист потерял сознание во время матча на турнире в Вашингтоне
Китайский теннисист потерял сознание во время матча на турнире в Вашингтоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Олимпийские виды19:58
Президент НОК европейской страны выступил против допуска россиян и белорусов на ОИ-2024
Лига Чемпионов19:55
С Довбиком и Пихаленком: Днепр-1 огласил стартовый состав на ответный матч с Панатинаикосом
Футбол19:27
Марсель Малиновского подписал форварда команды, вышедшей в АПЛ
Лига Чемпионов19:25
Панатинаикос - Днепр-1: видео онлайн-трансляция матча отбора Лиги чемпионов
Футбол18:59
Жирона хочет поскорее оформить трансфер Довбика
Лига Чемпионов18:44
Панатинаикос отреагировал на скандал с отравлением игроков Днепра-1
Футбол18:36
Страсбур Соболя может подписать российского футболиста
Футбол17:59
Тоттенхэм предоставит бесплатные билеты на матч против Шахтера беженцам из Украины
Европа17:55
Реал установил цену на Лунина
НБА17:30
Майами готовит новое предложение Портленду по обмену Лилларда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK