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Баскетбол

Молодая звезда Миннесоты сменила игровой номер на привычный

Энтони Эдвардс вернулся к своему любимому номеру.
Сегодня, 20:33
Энтони Эдвардс / Getty Images
Энтони Эдвардс / Getty Images

Звездный защитник Миннесоты Энтони Эдвардс принял решение сменить свой игровой номер.

В разговоре с инсайдером The Athletic Шэмсом Чаранией, 21-летний баскетболист рассказал, что он захотел поменять единицу на пятерку, так как именно под этим номером он выступал на всех уровнях баскетбола до НБА.

"Я хотел сделать это после первого года в НБА, но не смог. Я хотел сделать это после второго года обучения, но не смог. Я просто ждал подходящего момента", - сказал Эдвардс.

Когда Эдвардс был выбран под первым номером драфта в 2020 году, Малик Бизли носил пятый номер в составе Тимбервулвз.

Бизли удерживал этот номер в течение двух сезонов, после чего он покинул команду. Однако номер подхватил Кайл Андерсон, который в свою очередь выразил готовность освободить его в пользу Энтони, что и произошло.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Миннесота Тимбервулвз Энтони Эдвардс

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