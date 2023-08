Молодая звезда Миннесоты сменила игровой номер на привычный

Звездный защитник Миннесоты Энтони Эдвардс принял решение сменить свой игровой номер.

В разговоре с инсайдером The Athletic Шэмсом Чаранией, 21-летний баскетболист рассказал, что он захотел поменять единицу на пятерку, так как именно под этим номером он выступал на всех уровнях баскетбола до НБА.

"Я хотел сделать это после первого года в НБА, но не смог. Я хотел сделать это после второго года обучения, но не смог. Я просто ждал подходящего момента", - сказал Эдвардс.

JUST IN: Minnesota Timberwolves All-Star Anthony Edwards is changing his jersey number to No. 5.



“Whole different player” – Sitdown at @Stadium on decision to change from No. 1 to 5, goals for next season, aiming to push Karl-Anthony Towns to MVP-type year and more: pic.twitter.com/N9QR07FCbs