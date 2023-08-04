Джордан стал богаче на три миллиарда долларов, завершив продажу Шарлотт

Уже бывший владелец Хорнетс останется в руководстве, но уже на других ролях.

В четверг, 3 августа, было официально объявлено о продаже Майклом Джорданом контрольного пакета акций Шарлотт Хорнетс группе, возглавляемой Риком Шналлом и Гейбом Плоткиным, сообщает ESPN.

"Я очень рад возможности передать бразды правления двум успешным, инновационным и стратегическим лидерам — Гейбу и Рику", — говорится в заявлении Джордана.

"Я знаю, что организация Хорнетс находится в надежных руках и движется вперед. Я воодушевлен будущим команды и буду продолжать поддерживать организацию и сообщество в моей новой роли в предстоящие годы".

Теперь Джордан будет владеть миноритарным пакетом акций команды.

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Сумма сделки составила примерно 3 миллиарда долларов. Напомним, что шестикратный чемпион НБА заплатил 275 миллионов за контрольный пакет акций франшизы в 2010 году.

Совет управляющих НБА одобрил новую группу владельцев в прошлом месяце голосованием 29 против 1.

В новую группу владельцев Шарлотт также входят Крис Шамуэй, Дэн Сандхейм, Ян Лоринг, Эндрю Шварцберг, партнеры Dyal HomeCourt, хип-хоп-исполнитель Джей Коул, певец и автор песен в стиле кантри Эрик Черч, и несколько местных инвесторов Шарлотты, в том числе Эми Левин Доусон и Дамиан Миллс.

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