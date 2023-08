"Бесплатно живу в его голове": Дуэйн Уэйд поставил на место неугомонного Пола Пирса

Легенда Бостона Пол Пирс не может нормально прожить день, если он не сравнит свою карьеру с карьерой не менее легендарного Дуэйна Уэйда.

Во время июльского выступления на ток-шоу "It Is What It Is" Пирс указал, что фанаты НБА не оценивают его карьеру должным образом. Он также считает, что, если бы он играл при тех же обстоятельствах, что и Уэйд, у него было бы несколько чемпионских титулов, чтобы это доказать.

Во вторник, 8 августа, "Флэш" появился в качестве гостя на шоу Дэна Ле Батара, во время которого он дал безжалостный ответ на замечания Пирса, предположив, что он "живет бесплатно" в голове бывшей звезды Селтикс.

"Слушай, в Америке арендная плата дорогая, а я сейчас живу бесплатно. Так что пусть будет так — мне нравится жить без арендной платы", — цитирует Уэйда Sports Illustrated.

"Вот почему я люблю СМИ. Это все задокументировано. Мне не нужно ничего говорить. Все задокументировано. Так что я позволю вам, ребята, пойти дальше и поговорить обо всем этом. В вашем исполнении это звучит лучше, чем в моем".

"Я закончил играть в баскетбол. Я не сравниваю себя с кем-то, кто уже закончил или продолжает играть".

В своих первоначальных замечаниях Пирс заявил, что у него была бы гораздо более успешная карьера, если бы у него были товарищи по команде того же калибра, что и у Уэйда.

В свою очередь Дуэйн описал свое объединение с ЛеБроном Джеймсом и Крисом Бошем в Майами как формирование "собственных Мстителей", после того, как в течение нескольких лет он был центром противостоящей защиты.

"Я доволен своей карьерой. Я не знаю, кто не доволен своей, но мне жаль, если нет. Но я доволен тем, как прошла моя", — закончил Уэйд.

