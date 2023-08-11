Вдова Коби Брайанта разработала дизайн кроссовок, которые будут выпущены в день его рождения

Известный бренд спортивной одежды и обуви вместе с Ванессой Брайант почтит память великого баскетболиста.

Вдова Коби Брайанта Ванесса Брайант совместно с Nike разработала дизайн кроссовок, которые гигант спортивной одежды планирует выпустить 23 августа — в день, когда легенде НБА исполнилось бы 45 лет.

И Nike, и Ванесса опубликовали видео-тизер кроссовок, получивших название Protro 8, в своих аккаунтах в Instagram.

"Kobe 8 "Halo" 8.23.23. Это будет один из многих стилей Kobe 8 "Halo", которые появятся в ближайшее время", — подписала пост Ванесса.

В своем посте Nike объявил, что выпуск кроссовок "знаменует собой продолжение легендарного наследия, воплощая актуальность никогда не забываемой иконы".

Kobe Bryant's new sneaker the Protro 8 designed by Vanessa Bryant drops August 23rd on Kobe's birthday pic.twitter.com/yFkXlsm7py — Daily Loud (@DailyLoud) August 11, 2023

Vanessa Bryant has confirmed we are getting new Kobe's on 8.23.23. 💜💛



The Kobe 8 "Halo". pic.twitter.com/6XeUJQTq7f — ESPN Los Angeles (@ESPNLosAngeles) August 9, 2023

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Напомним, что легендарный игрок Лейкерс трагически погиб вместе со своей дочкой Джанной и шестью другими людьми в результате крушения вертолета 26 января 2020 года.

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