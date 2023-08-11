iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Вдова Коби Брайанта разработала дизайн кроссовок, которые будут выпущены в день его рождения

Известный бренд спортивной одежды и обуви вместе с Ванессой Брайант почтит память великого баскетболиста.
Сегодня, 20:25
Ванесса и Коби Брайанты / Getty Images
Ванесса и Коби Брайанты / Getty Images

Вдова Коби Брайанта Ванесса Брайант совместно с Nike разработала дизайн кроссовок, которые гигант спортивной одежды планирует выпустить 23 августа — в день, когда легенде НБА исполнилось бы 45 лет.

И Nike, и Ванесса опубликовали видео-тизер кроссовок, получивших название Protro 8, в своих аккаунтах в Instagram.

"Kobe 8 "Halo" 8.23.23. Это будет один из многих стилей Kobe 8 "Halo", которые появятся в ближайшее время", — подписала пост Ванесса.

В своем посте Nike объявил, что выпуск кроссовок "знаменует собой продолжение легендарного наследия, воплощая актуальность никогда не забываемой иконы".

Читай также: Младший сын ЛеБрона будет играть за одну из школ Лос-Анджелеса

Напомним, что легендарный игрок Лейкерс трагически погиб вместе со своей дочкой Джанной и шестью другими людьми в результате крушения вертолета 26 января 2020 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Коби Брайант Лос-Анджелес Лейкерс

Статьи по теме

Младший сын ЛеБрона будет играть за одну из школ Лос-Анджелеса Младший сын ЛеБрона будет играть за одну из школ Лос-Анджелеса
Лейкерс и Дэвис договорились о продлении контракта Лейкерс и Дэвис договорились о продлении контракта
Лейкерс хотят дать Дэвису максимальное продление Лейкерс хотят дать Дэвису максимальное продление
Мемфис, Коби и собственное лого: Морант похвастался новыми татуировками на все тело Мемфис, Коби и собственное лого: Морант похвастался новыми татуировками на все тело
Помочь журналистам

Видео

Роналду могут арестовать из-за нарушения законов Саудовской Аравии
Роналду могут арестовать из-за нарушения законов Саудовской Аравии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Шахматы22:16
Кубок мира по шахматам: Иванчук поборется с Карлсеном, Музычук сыграет с Петц
Европа22:10
Еще один перехват: Челси договорился с Саутгемптоном о трансфере Лавии
Европа21:56
Экс-игрок Шахтера переходит в турецкую лигу
Европа21:40
Компани вошел в историю Бернли еще до начала матча с Манчестер Сити
Европа21:35
Бавария надеется, что Кейн дебютирует за клуб завтра
Формула 121:22
Расселл хочет, чтобы Формула 1 ослабила правила для спринта
Европа20:55
Барселона начала регистрацию новичков и новых контрактов
Европа20:46
Манчестер Сити работает над трансфером вингера Ренна
Европа20:30
ПСЖ намерен запретить Мбаппе посещать стадион
НБА20:25
Вдова Коби Брайанта разработала дизайн кроссовок, которые будут выпущены в день его рождения
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK