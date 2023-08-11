Младший сын ЛеБрона будет играть за одну из школ Лос-Анджелеса

Юный защитник (скорее его отец) сменил свое первоначальное решение.

Брайс Джеймс, второй сын суперзвезды Лейкерс ЛеБрона Джеймса, будет играть в сезоне-2023/24 за среднюю школу Нотр-Дам в Шерман-Оукс, штат Калифорния, сообщает ESPN.

Защитник сделал это заявление в социальных сетях после своей первой тренировки с "рыцарями" в среду, 9 августа.

Первые два школьных сезона он отыграл в средней школе Сьерра-Каньон со своим старшим братом Бронни Джеймсом, который недавно пережил остановку сердца.

Ранее Брайс Джеймс должен был перейти в Кэмпбелл-холл в Студио-Сити, штат Калифорния, но передумал.

Напомним, что одноклубник ЛеБрона Джеймса, Энтони Дэвис подписал трехлетнее продление с "озерниками".

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