Харден не хочет играть за Филадельфию, все равно требуя трейда в другую команду

Два года назад в составе Филадельфии произошел кризис после того, как команда вылетела из плей-офф, проиграв Атланте.

Тогда всех собак повесили на Бена Симмонса, который обиделся на организацию и отказался за нее играть. Вероятно, эта история повторяется прямо сейчас.

Как сообщает журналист The Athletic Сэм Эмик, Джеймс Харден по-прежнему требует обмен несмотря на то, что Сиксерс вышли из переговоров с Клипперс.

По информации источника, у Хардена нет никакого желания играть за команду. К тому же, он не планирует возвращаться в состав во время тренировочного лагеря 76-х.

Окружение "Бороды" считает, что в ближайшее время фронт-офис клуба начнет предметные переговоры по обмену игрока в другую команду.

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