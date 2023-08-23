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Баскетбол

Девятикратный чемпион НБА приобрел часть акций клуба Ла Лиги

Стив Керр присоединился к другой легенде НБА, которая даже успела поработать директором команды.
Сегодня, 19:37
Стеф Карри и Стив Керр / Getty Images
Стеф Карри и Стив Керр / Getty Images

Главный тренер Голден Стэйт Стив Керр стал акционером Мальорки, сообщает официальный сайт испанского клуба.

В прошлом месяце Мальорка реорганизовала структуру собственности: президент Энди Кольберг стал мажоритарным акционером после приобретения акций бывшего владельца клуба НБА Финикс Санз Роберта Сарвера.

"Мы с Энди Колбергом дружим уже много лет", — цитирует Керра ESPN. "Он сказал мне, что в группе собственников произошла смена, и предложил мне стать частью новой инвестиционной группы".

"Я был так взволнован, когда прошлым летом был на Майорке, смотрел игру, следил за командой и стал ее болельщиком. Это была действительно захватывающая возможность, и я ухватился за нее".

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Стив Керр стал пятикратным чемпионом НБА в качестве игрока Чикаго и Сан-Антонио, после чего выиграл еще четыре титула в качестве тренера Уорриорз.

Стоит отметить, что акционером Мальорки также является двукратный MVP НБА, восьмикратный участник Матча всех звезд и бывший тренер Бруклина Стив Нэш, который ранее занимал должность директора.

На данный момент Мальорка занимает 15-е место Ла Лиги, заработав одно очко после двух стартовых туров чемпионата Испании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мальорка Ла Лига Голден Стэйт Уорриорз Стив Керр

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