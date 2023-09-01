Звезда Голден Стэйт думает над сменой гражданства в пользу Багамских островов

Клэй Томпсон может сделать то, что не удалось сделать его отцу.

Звезда Голден Стэйт Клэй Томпсон в будущем может сменить свое баскетбольное гражданство.

Как сообщает BasketNews, 33-летний снайпер Уорриорз всерьез задумается над тем, чтобы выступать за сборную Багамских островов, так как у него есть багамские корни по отцовской линии.

"Когда придет время, я серьезно обдумаю это просто потому, что Багамы много значат для семьи Томпсонов, особенно для моего отца", - сказал Клэй.

"У моего отца никогда не было возможности играть за Багамы, потому что у них просто не было такой возможности еще в 70-х и 80-х годах. Теперь мой брат Майкл тренирует их, и это тоже очень приятно".

"Сейчас я сосредоточен только на предстоящем сезоне НБА, но когда это время наступит следующим летом, я рассмотрю такую ​​возможность".

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Стоит отметить, что Клэй Томпсон уже играл на международном уровне за сборную США, выиграв золотую медаль на чемпионате мира 2014 года и на Олимпийских играх 2016 года.

Багамские Острова выиграли олимпийский пре-квалификационный турнир в Аргентине. Сейчас за сборную Багамских островов выступают такие звезды НБА, как Деандре Эйтон, Бадди Хилд и Эрик Гордон.

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