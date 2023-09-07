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Баскетбол

Дюрант признался, что долголетие ЛеБрона в НБА вдохновляет его

Кей Ди отдал должное Джеймсу, который знает, как продлить жизнь на баскетбольном паркете.
Вчера, 22:50
Кевин Дюрант и ЛеБрон Джеймс / Getty Images
Кевин Дюрант и ЛеБрон Джеймс / Getty Images

ЛеБрон Джеймс уже давно доказал, что обладает уникальным атлетизмом, который НБА никогда еще не видела.

То, как суперзвезда Лейкерс следит за своим телом, помогает ему оставаться на топовом уровне даже в 38 лет.

Как признался Кевин Дюрант, все это очень его вдохновляет.

"Он готовится к своему двадцатому сезону в НБА, и это в 38 лет. Это очень вдохновляет, наблюдать за этим", - цитирует Кей Ди ClutchPoints.

Стоит отметить, что ЛеБрон Джеймс и Кевин Дюрант последний раз играли друг против друга практически пять лет назад, на Рождество 2018 года.

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С тех пор фанаты баскетбола ни разу не видели их противостояние на одной площадке.

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