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Баскетбол

Эдвардс подколол совладельца Миннесоты вопросом о его отношениях с Дженнифер Лопес

Баскетболист воспользовался своим положением и задал интересный вопрос.
Сегодня, 20:35
Энтони Эдвардс / Getty Images
Энтони Эдвардс / Getty Images

Молодая звезда Миннесоты Энтони Эдвардс в очередной раз подтвердил, что он является одним из самых веселых игроков НБА.

Эдвардс находится в очень хороших отношениях с новым совладельцем Тимбервулвз Алексом Родригесом.

В какой-то момент 22-летний защитник решил подколоть победителя Мировой серии МЛБ 2009 года, задев его в самое больное место.

По информации Marca, Энтони спросил у Алекса: "Эй, как ты умудрился облажаться с Джей Ло?".

Речь идет о Дженнифер Лопес, с которой Алекс Родригес встречался с 2017 по 2021 год, а в 2019 году они были обручены.

Напомним, что Энтони Эдвардс вместе со сборной США не смог обыграть сборную Канады в матче за третье место чемпионата мира-2023.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Миннесота Тимбервулвз Энтони Эдвардс

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