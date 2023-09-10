Эдвардс подколол совладельца Миннесоты вопросом о его отношениях с Дженнифер Лопес

Молодая звезда Миннесоты Энтони Эдвардс в очередной раз подтвердил, что он является одним из самых веселых игроков НБА.

Эдвардс находится в очень хороших отношениях с новым совладельцем Тимбервулвз Алексом Родригесом.

В какой-то момент 22-летний защитник решил подколоть победителя Мировой серии МЛБ 2009 года, задев его в самое больное место.

По информации Marca, Энтони спросил у Алекса: "Эй, как ты умудрился облажаться с Джей Ло?".

A very Ant story about ARod and JLo pic.twitter.com/01QK1llN5b — Dane Moore (@DaneMooreNBA) September 9, 2023

Речь идет о Дженнифер Лопес, с которой Алекс Родригес встречался с 2017 по 2021 год, а в 2019 году они были обручены.

Напомним, что Энтони Эдвардс вместе со сборной США не смог обыграть сборную Канады в матче за третье место чемпионата мира-2023.

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