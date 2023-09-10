Эдвардс подколол совладельца Миннесоты вопросом о его отношениях с Дженнифер Лопес
Молодая звезда Миннесоты Энтони Эдвардс в очередной раз подтвердил, что он является одним из самых веселых игроков НБА.
Эдвардс находится в очень хороших отношениях с новым совладельцем Тимбервулвз Алексом Родригесом.
В какой-то момент 22-летний защитник решил подколоть победителя Мировой серии МЛБ 2009 года, задев его в самое больное место.
По информации Marca, Энтони спросил у Алекса: "Эй, как ты умудрился облажаться с Джей Ло?".
A very Ant story about ARod and JLo pic.twitter.com/01QK1llN5b— Dane Moore (@DaneMooreNBA) September 9, 2023
Речь идет о Дженнифер Лопес, с которой Алекс Родригес встречался с 2017 по 2021 год, а в 2019 году они были обручены.
Напомним, что Энтони Эдвардс вместе со сборной США не смог обыграть сборную Канады в матче за третье место чемпионата мира-2023.
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