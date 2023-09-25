Торонто хочет перехватить Лилларда у Майами
Драма межсезонья имени Дэмиана Лилларда набирает обороты.
Пока сам звездный разыгрывающий Портленда хочет, чтобы его обменяли только в Майами, его команда может отправить его в немного другие условия.
Как сообщает ClutchPoints со ссылкой на журналиста Марка Стейна, в гонку за 33-летнего баскетболиста включился Торонто.
"Торонто Рэпторс убедили многие команды лиги в искренности их интереса к обмену Лилларда", - написал Стейн.
"Неопределенность на данный момент больше связана с оценкой истинной готовности Торонто продвигаться вперед в погоне за Лиллардом, хотя считается, что звездный защитник за кулисами по-прежнему сопротивляется идее стать игроком Рэпторс".
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Стоит отметить, что это может быть не первый случай, когда Торонто обменивает звезду, которая не гарантирует свое пребывание в команде на долгий срок.
В 2018 году канадский коллектив провел трейд с Сан-Антонио при участии Кавая Леонарда, который в первый же сезон выиграл для Рэпторс первое в истории команды чемпионство, сразу после чего ушел свободным агентом в Клипперс.
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