Торонто хочет перехватить Лилларда у Майами

Если Рэпторс предложат интересную сделку, Портленд может на нее согласиться, несмотря на желание самого Дэйма оказаться во Флориде.

Драма межсезонья имени Дэмиана Лилларда набирает обороты.

Пока сам звездный разыгрывающий Портленда хочет, чтобы его обменяли только в Майами, его команда может отправить его в немного другие условия.

Как сообщает ClutchPoints со ссылкой на журналиста Марка Стейна, в гонку за 33-летнего баскетболиста включился Торонто.

"Торонто Рэпторс убедили многие команды лиги в искренности их интереса к обмену Лилларда", - написал Стейн.

"Неопределенность на данный момент больше связана с оценкой истинной готовности Торонто продвигаться вперед в погоне за Лиллардом, хотя считается, что звездный защитник за кулисами по-прежнему сопротивляется идее стать игроком Рэпторс".

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Стоит отметить, что это может быть не первый случай, когда Торонто обменивает звезду, которая не гарантирует свое пребывание в команде на долгий срок.

В 2018 году канадский коллектив провел трейд с Сан-Антонио при участии Кавая Леонарда, который в первый же сезон выиграл для Рэпторс первое в истории команды чемпионство, сразу после чего ушел свободным агентом в Клипперс.

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